Juventus Turin : Tottenham lässt Juve-Juwel Dejan Kulusevski beobachten

Bei Tottenham könnten sie einen neuen Impuls in der Offensive momentan gut gebrauchen. In der Liga setzte es zuletzt zwei 0:3-Niederlagen gegen den FC Chelsea und Crystal Palace. Gegen Arsenal verlor man am Sonntag 1:3. Zuvor gelangen auch nur drei knappe 1:0-Siege. Stürmer-Star Harry Kane blieb bislang beispielsweise noch ohne eigenen Treffer in der jungen Premier League-Saison.