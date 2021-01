"Noch viele, viele Jahre": : Traum vom WM-Titel: Cristiano Ronaldo denkt noch lange nicht ans Karriereende

Cristiano Ronaldo verschwendet zum jetzigen Zeitpunkt keinen Gedanken daran, seine Karriere für beendet zu erklären. Der Juve-Star wurde am Sonntag im Rahmen der Globe Soccer Awards zum Spieler des Jahrhunderts gewählt.

"Es spielt keine Rolle, wie alt man ist. Was wichtig ist, ist der Geist", sagte Ronaldo am Ort der Preisverleihung in Dubai. "Es spielt keine Rolle, ob Cristiano Ronaldo gut ist, man weiß nicht, was morgen passieren wird. Ich lebe in der Gegenwart, im Moment."

Und im Moment sei er wirklich glücklich, er sei heiß und lebe in einem guten Augenblick in seinem Leben. "Ich hoffe, dass ich noch viele, viele Jahre spielen kann", sagte Cristiano, der aber selbst nie wissen könne, was noch alles passiere.