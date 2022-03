Juventus Turin : Treffen verschoben: Paulo Dybala zweifelt an Juve-Zukunft

Dybala weiß nicht so recht, was er von der Turiner Herangehensweise halten soll. Die Gesprächsabsage an seinen Berater bringt den 28-Jährigen offenbar ins Grübeln. Dybala soll an seiner Zukunft im Piemont zweifeln, weshalb schon bald andere Angebote wieder interessant werden könnten.

Unlängst war berichtet worden, dass Juve Dybala einen neuen Dreijahresvertrag vorlegen möchte, der ein Grundgehalt von sieben Millionen Euro netto beinhaltet. Die Summe könnte sich via Boni, etwa für die Anzahl an absolvierten Spielen oder erzielten Toren, erhöhen. Davon scheint der italienische Serienmeister aber noch ziemlich weit entfernt.