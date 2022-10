Allegri rausschmeißen? Das rät Gianluigi Buffon Juventus Turin

Buffon lobt Napoli und Co.

Gianluigi Buffon findet Gefallen an den starken Leistungen von drei Überraschungsclubs. "Was Napoli leistet, ist erstaunlich, was sie abliefern, die Tore, die sie erzielen", so Buffon. Mit Udinese Calcio habe zudem niemand gerechnet. "Und Atalanta macht seine Sache sehr gut."