Juventus Turin : Ultimatum für Juve! Verbannung aus der Serie A droht

In den letzten Wochen und Monaten hatten die Fans der alten Dame so einiges zu verschmerzen. Der erfolgsverwöhnte Klub schied im März völlig überraschend im Champions-League-Achtelfinale gegen den Underdog aus Porto aus.

In der Liga musste man den Siegeszug Inter Mailands mit ansehen, während das eigene Team vor allem durch Inkonstanz auffiel. Nach zuletzt neun Meisterschaften in Folge geht der Scudetto in diesem Jahr an den Rivalen aus der Lombardei.

Es könnte aber noch dicker kommen: Juventus Turin muss nach der 0:3-Klatsche gegen den AC Milan nun nicht nur um die Teilnahme an der Champions-League bangen, sondern auch um die Spielerlaubnis für die Serie A. Die Verantwortlichen stören sich daran, dass sich die Weiß-Schwarzen immer noch nicht von der Super League distanziert haben.