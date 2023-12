Union-Neuzugang Bonucci vermisst Italien und strebt Trainerkarriere an

Im Sommer wurde Abwehrlegende Leonardo Bonucci (36) bei Juventus Turin aussortiert und schloss sich daraufhin Union Berlin an. In einem Interview gibt der Italiener Details über sein Innenleben preis und verrät seine Pläne nach der Karriere.

So ganz ist Leonardo Bonucci bei Union Berlin noch nicht angekommen. Der 36-jährige Routinier pendelt zwischen Startelf und Ersatzbank und steckt mit den Köpenickern im Abstiegskampf. Dass ihm der Wechsel aus seinem Heimatland Italien nach Deutschland nicht leichtfällt, offenbarte er nun in einem Interview mit dem Juve-Nachrichtenunternehmen ilBianconero.

Bonucci leidet unter geografischer Distanz

"Ich vermisse meine Familie am meisten. Ich vermisse wirklich alles an Italien. Aber im Leben muss man den Mut haben, sich neuen Erfahrungen zu stellen", erklärte der Innenverteidiger, der am liebsten seine Laufbahn bei Juventus Turin beendet hätte, dort allerdings als Kapitän aussortiert wurde. Der Italiener reichte im Anschluss sogar eine Klage gegen die Bianconeri ein.

Hätte Karriere gerne bei Juventus beendet

"Alle wussten, was mein Wunsch war, aber ich lebe diesen Moment mit Gelassenheit und Reife. Heute bin ich gelassener und weniger wütend über das, was im Sommer passiert ist", fuhr der 36-Jährige fort.

Bonucci hätte gerne weiter für Juve gespielt - Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com

Bonucci ist überzeugt, dass er immer sein Bestes für die Mannschaft gegeben hat und versicherte, dass er noch mit vielen ehemaligen Mannschaftskameraden in Kontakt steht. "Das macht deutlich, dass ich eine wichtige Person in der Umkleidekabine war. Ich habe mich mit den Veteranen angefreundet und war ein Bezugspunkt für die jungen Spieler."

Bonucci strebt Trainerkarriere an

Für eine Rückkehr in einer anderen Funktion ließ der Europameister von 2020 die Tür offen: "Zurückkommen? Das ist ein Ziel von mir. Ich möchte Trainer werden und wenn ich es in die Elite schaffe, ist Juve einer der Vereine, die ich gerne trainieren würde."

