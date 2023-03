Verbleib bei Juventus? Angel di Maria gibt Update

Angel di Marias Vertrag bei Juventus Turin läuft in dreieinhalb Monaten aus. Der Südamerikaner scheint seine Zelte im Piemont noch nicht abbrechen zu wollen.

Seit seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft ist der Argentinier wieder topfit – und einer der Leistungsträger von Trainer Max Allegri. In der Serie A erzielte er drei Tore in den vergangenen acht Spielen und bereitete drei weitere Treffer direkt vor.

Di Maria kam im vergangenen Sommer ablösefrei aus Paris nach Norditalien und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Aufgrund von Problemen an den Adduktoren und dem Beinbeugermuskel verpasste der 35-Jährige den Großteil des ersten Saisondrittels.

In der Europa League rief der Rechtsaußen noch bessere Leistungen ab. In drei Spielen steuerte er bereits vier Treffer bei. Zuletzt am Donnerstagabend im Achtelfinal-Hinspiel gegen Freiburg.

Längst hat sich der Edeltechniker in die Herzen der Fans gespielt. "Ich spüre die Zuneigung der Menschen", freut sich der 35-Jährige. "Sie sind glücklich und ich bin glücklich. Das ist wichtig", so der Champions League-Sieger von 2014 (mit Real Madrid).

