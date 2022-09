Serie A Vereinslegende: Juve sollte Massimiliano Allegri schnellstmöglich entlassen

Juve-Trainer Massimiliano Allegri steht in der Kritik - Foto: / Getty Images

Claudio Marchisio hat das Vertrauen in Massimiliano Allegri verloren. Der ehemalige Spieler von Juventus Turin hofft darauf, dass sich der Klub nicht zu lange Zeit lässt, um einen Trainerwechsel vorzunehmen.

Für Claudio Marchisio ist klar, dass Juventus Turin einen neuen Trainer engagieren muss. "Die Saison ist in diesem Jahr zweigeteilt, deshalb hoffe ich, dass sie nicht auf eine Saisonpause warten, um einen Trainerwechsel vorzunehmen", so Marchisio bei La Domenica Sportiva. "Es ist eine sehr heikle Situation."

Das Trainerteam um den hauptverantwortlichen Massimiliano Allegri steht massiv in der Kritik. Das blamable 0:1 gegen Aufsteiger Monza am vorigen Wochenende sorgte dafür, dass die Stimmung im Piemont noch gereizter als ohnehin schon ist. Nach sieben Spieltagen belegt Juve gerade mal Tabellenposition 8.

Marchisio leidet mit seinem ehemaligen Klub, für den er fast 400 Pflichtspiele absolvierte und den er nach dem Zwangsabstieg wieder in die Serie A führte. Für Marchisio ist Allegri definitiv nicht (mehr) der richtige Trainer, was er am Beispiel des Monza-Spiels erläutert.