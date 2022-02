Juventus Turin : Verlängerung: Juve ändert Taktik bei Paulo Dybala

Juventus Turin hat die Bemühungen betreffend einer Verlängerung des auslaufenden Vertrags von Paulo Dybala noch nicht aufgegeben. Laut Calciomercato.com ist für diesen Monat ein Treffen mit Dybalas Entourage geplant, das womöglich nach der Vorstandssitzung (23. bis 25. Februar) abgehalten wird.

Die Alte Dame hat seine Taktik geändert, will aber unbedingt mit dem Stürmerstar verlängern, der seit Jahren eine wichtige Rolle in Turin einnimmt. Verfügt Dybala über die nötige Fitness, ist er gesetzt. In der laufenden Saison sind elf Tore und fünf Vorlagen in 24 Pflichtspielen für den Argentinier festgehalten.