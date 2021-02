Juventus Turin : Verlängerung: Juve plant Gespräche mit Cristiano Ronaldo

"Es spielt keine Rolle, wie alt man ist. Was wichtig ist, ist der Geist", sagte Ronaldo zu Beginn des Jahres im Rahmen einer Preisverleihung. Am Freitag wurde der vermeintlich beste Offensivspieler der Welt 36 Jahre alt. Grund, um ans Karriereende zu denken? Mitnichten.

Um das Vorhaben zu intensivieren, soll Juve Kontakt zu Ronaldos Berater Jorge Mendes aufgenommen haben. Erste Gespräche könnten demnächst stattfinden. "Ich behandle meinen Körper gut und denke, dass ich sicher bis 40 spielen kann", sagte Ronaldo.

Beweise, dass er von seiner Klasse noch nichts eingebüßt hat, liefert Cristiano Ronaldo in der laufende Saison, in der er in 23 Pflichtspielen starke 22-mal getroffen hat. So oder so verfolgt der Ausnahmekönner noch ein Ziel: mit Portugal die WM gewinnen. In Katar bietet ihm sich wohl die letzte Gelegenheit dazu.