Juventus Turin : Verlässt Matthijs de Ligt Juve? Giorgio Chiellini appelliert an Mino Raiola

Dass Matthijs de Ligt im vergangenen Jahr einen rasanten Sprung in seiner Entwicklung gemacht hat, ist vor allem Giorgio Chiellini nicht verborgen geblieben. Der All-Star von Juventus Turin hat eine klare Vorstellung, was mit seinem Nachfahren passieren soll.

Chiellini fügt an: "Ich hoffe, dass Mino (Raiola, de Ligts Berater; Anm. d. Red.) Matthijs noch ein paar Jahre in Turin bleiben lässt. Er hat so viele Qualitäten. Matthijs ist 22 Jahre alt, hat aber die Mentalität eines 30-Jährigen und will jeden Tag besser werden."