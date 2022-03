Alessandro Altobelli : "Victor Osimhen ist stärker als Vlahovic", sagt eine Inter-Legende

Dusan Vlahovic (22) hat in der laufenden Serie-A-Runde fast doppelt so viele Tore wie Victor Osimhen erzielt. Der Nigerianer vom SSC Neapel ist in den Augen von Alessandro Altobelli (66) aber der bessere Torjäger.