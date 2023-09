Vom DFB umworben – Kenan Yildiz unterschreibt neuen Vertrag bei Juventus

Kenan Yildiz hat in dieser Saison den Sprung in den Kader von Juventus Turin geschafft, nachdem er erst im vergangenen Sommer von der U19 von Bayern München gekommen war. Belohnt wird der talentierte Offensivspieler jetzt mit einem neuen langfristigen Vertrag bis 2027.

Neuer Juve-Vertrag bis 2027 - Kenan Yildiz überglücklich

"Ich bin wirklich sehr glücklich, Teil dieses Vereins zu sein. Im Moment fehlen mir die Worte, es ist fast zu schön, um wahr zu sein", kommentierte Yildiz, der in dieser Saison in der Serie A debütierte, seine Vertragsverlängerung.

Sein Ziel sei es, sich jeden Tag zu verbessern, auf dem Spielfeld so viel wie möglich zu lernen und bei Juventus weiter zu wachsen. "Ich habe nicht erwartet, dass ich so schnell verlängere, aber ich habe hart gearbeitet und hoffe, dass ich so weitermachen kann", fügte er hinzu.