Ausgestoßen von Juve: Leonardo Bonucci bieten sich 3 Optionen

Lazio Rom wurde ebenfalls mit Bonucci in Verbindung gebracht. Auch Sampdoria Genua soll Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 36-Jährigen bekunden.

Während Bonucci mit Ajax Amsterdam in der kommenden Saison in der Europa League an den Start gehen würde, winkt ihm bei Lazio Champions-League-Fußball. Mit Sampdoria müsste der Routinier kleinere Brötchen backen, der Traditionsverein stieg als Tabellenletzter aus der Serie A ab und peilt den direkten Wiederaufstieg an.

Verwendete Quellen

De Telegraaf