Juventus Turin Vorfreude: Dusan Vlahovic fiebert Zusammenspiel mit Angel Di Maria entgegen

Angel Di Maria (34) wechselte in diesem Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Juventus Turin. Sein neuer Mitspieler, Dusan Vlahovic (22), kann die ersten Spiele an der Seite seines neuen Teamkollegen kaum noch erwarten.

Die prominente Neuverpflichtung soll Vlahovic derweil dabei helfen, seine eigene Performance weiter zu steigern. "Als ich hörte, dass Di Maria kommt, habe ich sofort darüber nachgedacht, wie viele Tore und Vorlagen wir zusammen erzielen können." In der Vorbereitung standen die beiden Offensivspieler noch nicht gemeinsam auf dem Rasen, da Vlahovic zuletzt zuschauen musste.

Moise Kean will Juve nicht verlassen

In der Findungsphase vertraut der Stürmer indes voll und ganz auf die Erfahrung Di Marias. "Er hat in der Vergangenheit mit großartigen Angreifern gespielt, also muss ich ihn fragen, wie ich mich bewegen soll, damit er mich findet."