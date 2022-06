Serie A Vorwurf an Matthijs de Ligt: "Bei Juve nicht gerade bemüht"

Matthijs de Ligt soll gegenüber Juventus Turin seinen Wechselwunsch vorgetragen haben. der ehemalige Verteidiger Nicola Legrottaglie rätselt über den wahren Grund dieser Entscheidung und führt gleichzeitig an, dass nie eine richtige Bindung zwischen Spieler und Klub entstanden ist.

Nicola Legrottaglie versucht zu verstehen, warum Matthijs de Ligt Juventus Turin verlassen möchte und rätselt laut Tutto Juve über den "wahren Grund" für die Entscheidung des 22-Jährigen: "Wenn er wirklich davon überzeugt war, dass er gehen wollte, weiß ich nicht, wie sehr es Juventus gelegen käme, ihn gegen seinen Willen zu behalten."

De Ligt soll seiner Agentin Rafaela Pimenta in der vergangenen Woche den Auftrag übermittelt haben, der Juve-Führung mitzuteilen, dass er den Verein in den kommenden Wochen verlassen möchte. Pimenta folgte der Anweisung und soll dies den Turiner Verantwortlichen auch so vorgetragen haben."

Matthijs de Ligt bei Juve nie in einer Führungsrolle

"Von seinen Eigenschaften her habe ich de Ligt immer gemocht", sagt Legrottaglie, der zwischen 2003 und 2011 über 150 Pflichtspiele für Juve absolvierte. "Ich denke aber, dass er nie wirklich in das Umfeld gepasst hat. Ich habe nie eine wirkliche Führungsrolle von ihm gesehen, von außen betrachtet stand er im Vergleich zur Gruppe etwas im Abseits. Sagen wir einfach, er hat sich nicht gerade darum bemüht, gemocht zu werden."