Juventus Turin : Cristiano Ronaldo kassiert Kritik von Juve-Legende

Alessandro Del Piero nimmt Cristiano Ronaldo nachdem er bei der portugiesischen Nationalmannschaft die Kapitänsbinde weggeworfen hat, in die Pflicht. Sein Verhalten kann die Vereinslegende von Juventus Turin keineswegs gutheißen.

"Das ist eine Überreaktion. Er sollte nicht so handeln, nicht auf diese Art und Weise", beschwert sich Del Piero bei ESPN. "Es ist okay, wütend zu sein und es ist okay, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Aber die Armbinde zu werfen und so weiterzumachen, ist zu viel für jemanden, der der Mannschaftskapitän ist und eine ikonische Figur wie ihn repräsentiert."