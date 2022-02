Juventus Turin : Warum sich Denis Zakaria für den Juve-Wechsel entschied

Obwohl er in der Bundesliga hätte bleiben können, entschied sich Denis Zakaria fürs Übersiedeln zu Juventus Turin. In einem Interview begründet der Schweizer Nationalspieler seine Wahl.

Denis Zakaria hat gegen Ende des Januartransferfensters dann doch noch seinen Wechsel vollzogen – und so Borussia Mönchengladbach ermöglicht, ein halbes Jahr vor Vertragsende immerhin noch eine Ablöse zu erhalten. Doch warum ausgerechnet Juventus Turin?

"Juventus ist der Verein, der am meisten Interesse an meiner Verpflichtung gezeigt hat. Das hat auch etwas mit dem Gefühl zu tun", sagt Zakaria bei Tribune de Geneve. "Man spürt die Art und Weise, wie die Leute mit einem reden, das Interesse, das sie an einem haben. Andere Vereine, die an mich herangetreten sind, waren eher zurückhaltend."