Juventus Turin : Was Sami Khedira von Cristiano Ronaldo lernte

Fünf Jahre spielten Sami Khedira und Cristiano Ronaldo bei Real Madrid Seite an Seite – mit dem Champions-League-Sieg 2014 feierten sie ihren größten Erfolg. Noch heute erinnert sich der ehemalige deutsche Nationalspieler an das erste Gespräch, das er mit dem Superstar führte.

Cristiano Ronaldo fragte er nach Restaurant-Empfehlungen in Madrid, schließlich spielte dieser schon ein Jahr länger in der spanischen Hauptstadt. "Wir essen meist zuhause und machen Extra-Trainingsschichten", erinnert sich Khedira bei THE ATHLETIC an Ronaldos Antwort. Der Portugiese, Sergio Ramos und Kaka seien länger als alle anderen auf dem Platz geblieben.

"Ich dachte damals, ich wüsste, was es bedeutet, Profi zu sein. Aber sie waren in der Hinsicht auf einem anderen Planeten unterwegs", sagt Khedira. Für den Weltmeister von 2014 hatte Ronaldos damalige Antwort Auswirkungen auf seine Einstellung, und somit nachhaltigen Einfluss auf seine gesamte Karriere.