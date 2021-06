Juventus Turin : Wegen Werbeclip: Erneut Abschiedsgerüchte um Cristiano Ronaldo

Das Thema eines möglichen Abgangs von Cristiano Ronaldo geistert längst in Dauerschleife durch die Berichterstattung. Nun sorgt ein Werbedreh seines Klubs Juventus Turin erneut für Spekulationen.

Während Cristiano Ronaldo zu seiner Zukunft bei Juventus Turin traditionell schweigt und stattdessen lieber mit kryptischen Botschaften auf seinen Accounts in den sozialen Netzwerken aufwartet, wird in der Medienlandschaft munter über den Superstar spekuliert.

Neuester Anlass ist ein Video, das der entthronte Serienmeister abdrehte. In dem Werbespot mit dem Hauptsponsor Jeep sind Stars wie Paulo Dybala, Matthijs De Ligt, Federico Chiesa und Giorgini Chiellini zu sehen – keine Spur hingegen von Cristiano.

Was hat der Clip zu bedeuten? Ist sich der Sponsor bewusst, dass Cristiano Ronaldo in der neuen Saison nicht mehr zum Juve-Team gehören wird? Hat der 36-Jährige selbst mutmaßlich das Mitwirken in einem solchen Spot abgelehnt, weil er sich bereits dazu entschieden hat, den Verein zu verlassen?