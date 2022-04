Weil Glasgow Rangers verzichten: Aaron Ramsey landet im Sommer wieder bei Juve

In den Juve-Planungen nimmt Ramsey ebenfalls keine Rolle mehr ein und soll den Verein trotz seines bis 2023 laufenden Vertrags in einigen Wochen verlassen. Im Old Firm Derby am Wochenende gegen Celtic musste Ramsey schon in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.