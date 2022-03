"Wenn die Dinge gut laufen, dreht er in Spielen auf, aber wenn die Dinge schiefgehen, definiere ich ihn fast als große Heulsuse." Wegen dieser Schwäche würde der Italiener Paulo Dybala nicht in seinem Team haben wollen.

In Fragen des Charakters sollte Paolo Di Canio allerdings keine großen Töne spucken. In seiner aktiven Zeit fiel der einstige Stürmer durch wiederholte Undiszipliniertheiten auf. Im Trikot von Sheffield Wednesday hat er zum Beispiel einmal nach einer Rangelei einen Platzverweis erhalten. Unzufrieden mit der Entscheidung des Unparteiischen, stieß Di Canio den Schiedsrichter noch auf dem Platz zu Boden, was ihm eine Sperre von elf Spielen bescherte.

Darüber hinaus macht der bekennende Neofaschist keinen Hehl aus seiner Nähe zum Rechtsradikalismus. Er wurde bereits des Öfteren bei der Ausübung des "römischen Gruß" gefilmt, der dem Hitlergruß nicht unähnlich ist und eine Huldigung des früheren Diktators Benito Mussolini darstellt. Aufgrund seines "Duce"-Tattoos wurde Di Canio 2016 schließlich bei Sky als Experte hinausgeworfen.