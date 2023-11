Ex-Schalker Weston McKennie spuckt vor dem Derby d’Italia große Töne

Nachdem er in der vergangenen Rückrunde an Leeds United ausgeliehen war und bei den Peacocks den Abstieg aus der Premier League nicht verhindern konnte, erlebt Weston McKennie (25) in der laufenden Saison eine Wiederauferstehung bei Juventus Turin. Vor dem Topspiel gegen Inter heizte der US-Amerikaner bereits die Stimmung an.

Alle Spieler der Mannschaft seien "ein bisschen angeschlagen" oder hätten hier und da Probleme, aber am Ende des Tages müsse man seine Arbeit machen und alles opfern, was man hat, um am Wochenende zu gewinnen, so der 25-Jährige weiter.

Weston McKennie musste beim zweiten Länderspiel der USA verletzungsbedingt passen, sollte aber für das Spiel gegen Inter Mailand am Sonntag wieder fit sein. "Ich hatte in den letzten vier Wochen nach dem Spiel gegen Turin Probleme", sagte der ehemalige Schalker gegenüber Sky Sport Italia.

Während Massimiliano Allegri (56) und die Verantwortlichen von Juventus im Kampf um den Scudetto Inter Mailand die Favoritenrolle zuschreiben, ist McKennie anderer Meinung: "Wenn wir am Wochenende gewinnen können, dann denke ich, dass wir damit in einer guten Position sind. Das Problem ist nur, dass wenn wir gewinnen, jedes weitere Spiel genauso wichtig ist, weil man in Führung ist und diese behalten muss." Die Mannschaft sei bereit für die Herausforderung und es sei "an der Zeit" den Scudetto zurück nach Turin zu holen, ergänzte der Mittelfeldspieler kämpferisch.

Von Verkaufskandidat zum Stammspieler

McKennie ist derweil innerhalb von weniger als einem Jahr von einem Verkaufskandidaten, der zu Leeds United verliehen wurde, zu einer zentralen Säule in der Startelf der Bianconeri geworden. In der laufenden Saison stand der Amerikaner in zehn von zwölf Serie-A-Spielen in der Startformation.

"Ich habe Juventus letztes Jahr nach der Winterpause verlassen und bin nach Leeds gegangen. Es lief natürlich nicht wie geplant, ich hatte nicht die besten Leistungen und hatte das Gefühl, dass ich einige Leute enttäuscht habe", gestand McKennie offen. Letztendlich sei es jedoch wichtig gewesen, zu diesem Zeitpunkt der Karriere eine solche Erfahrung zu machen, denn als er zu den Turinern zurückkam, fühlte es sich an, als würde er zum ersten Mal kommen, erklärte der 25-Jährige.

"Als ich das erste Mal zu Juventus kam, wusste niemand, wer ich war, jeder zweifelte an mir, jeder war gegen mich. Das hat mich wieder wachgerüttelt, und das ist der Moment, in dem ich meine beste Leistung bringe, in dem ich beweise, dass ich es kann und dass ich dazugehöre. Es war also schön, zurückzukommen und dieses Gefühl nochmal wiederzuhaben", erklärte der 49-fache amerikanische Nationalspieler.

