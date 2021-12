Juventus Turin : Winter-Wechsel? "Mauro Icardi würde ja zu Juve sagen"

Mauro Icardi (28) spielt bei Paris Saint-Germain keine Hauptrolle mehr. Die Franzosen sollen bereit sein, den Mittelstürmer abzugeben. Juventus Turin wird seinen Hut voraussichtlich im Januar in den Ring werfen.

Mauro Icardi weiß, wo das Tor steht. Um das zu sehen, braucht man nur einen Blick in die Statistiken des Argentiniers zu werfen. Er erzielte 171 Tore in 332 Profispielen, vor allem die 135 Treffer in 252 Einsätzen für Sampdoria und Inter Mailand haben bei Juventus Turin Eindruck hinterlassen.

Die Bianconeri wollen ihre Offensivprobleme nach Angaben von Tuttosport im Winter beheben und nehmen Icardi ins Visier. Und offenbar würde der Rekordmeister bei Icardi offene Türen einrennen.