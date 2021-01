Juventus Turin : "Wir brauchen Paulo Dybala - und er braucht uns"

Paulo Dybala (27) durfte am Wochenende erstmals seit Wochen wieder von Beginn an für Juventus Turin ran. Prompt traf der Argentinier - sehr zur Freude von Andrea Pirlo.

Mitte Dezember hatte Paulo Dybala seinen ersten Saisontreffer in der Serie A erzielt, danach musste er sich gegen Atalanta Bergamo mit sechs Einsatzminuten begnügen.

Gegen Parma musste er angeschlagen aussetzen, bei der 0:3-Pleite gegen den AC Florenz schmorte der argentinische Edeltechniker 90 Minuten auf der Ersatzbank. Am Sonntagabend durfte Dybala gegen Udinese Calcio wieder von Beginn an ran - in der Nachspielzeit traf er zum 4:1-Endstand.

Andrea Pirlo freut sich für seinen Offensiv-Star. "Wir brauchen Paulo Dybala, und er braucht uns. Er hat während der Trainingswoche sehr gut gearbeitet", erklärte der Juve-Coach nach dem Sieg.