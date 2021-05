Juventus Turin : Wirbel um Cristiano Ronaldo – Juve in der Königsklasse

Juventus Turin hat sich am letzten Spieltag der Serie A die Champions-League-Qualifikation gesichert. Ohne Cristiano Ronaldo. Der fünffache Weltfußballer musste zuschauen.

Die Tore für die klar überlegenden Bianconeri erzielten Federico Chiesa (6.), Alvaro Morata (29., 47.) und Adrien Rabiot (45.). Nicht in die Torschützenliste eintragen konnte sich Cristiano Ronaldo. Der Superstar saß 90 Minuten lang auf der Bank.

Juventus hat den Patzer des SSC Neapel (1:1 gegen Hellas Verona) genutzt und zog durch ein 4:1 beim FC Bologna an den Partenopei vorbei auf den vierten Tabellenplatz der Serie A. Die Königsklasse wurde auf den letzten Metern gesichert.

Cristiano Ronaldo sei nach dem Pokalfinale gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch müde gewesen, "also habe ich beschlossen, Morata von Beginn an zu bringen, einen weiteren großartigen Spieler. Ronaldo war verfügbar, ich habe einen starken Kader und ich kann viele verschiedene Spieler auswählen."

Sportdirektor Fabio Paratici erklärte vor der Partie: "Ronaldo geht es gut, wir haben in 15 Tagen fünf Spiele gespielt und das Spiel am Mittwoch war anspruchsvoll. Gemeinsam mit dem Trainer haben sie diese Entscheidung getroffen. Wenn es nötig ist, kann er in der zweiten Halbzeit das Spielfeld reinkommen, er ist verfügbar."