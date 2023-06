WM-Star kommt: Juventus Turin steht unmittelbar vor erstem Transfer

Juventus Turin wird wohl in den nächsten Tagen den ersten externen Transfer bekanntgeben. Verschiedenen Medienberichten zufolge ist mit Timothy Weah (23) alles geregelt. Und auch mit seinem Klub, dem OSC Lille, besteht eine mündliche Wechselvereinbarung.

Damit finden die Bianconeri die erhoffte Verstärkung für die offensiven Außenpositionen. Weah erhält einen bis 2028 datierten Fünfjahresvertrag. Die Ablösemodalitäten müssen noch final geklärt werden.

Was Juventus Turin für Timothy Weah bezahlen muss

Im Gespräch ist entweder eine Grundsumme von zehn Millionen Euro, die sich durch Boni um zwei Millionen erhöhen kann – oder die Zahlung des Gesamtbetrags in Höhe von zwölf Millionen. Weah wäre nach Weston McKennie der zweite US-Amerikaner im Juve-Trikot.

Weah hatte aufgrund einer Fußverletzung in der vergangenen Saison lange Zeit Probleme, in die Startelf von Lille zu kommen. Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft war das nicht so. Mit der US-amerikanischen Auswahl ging es bis ins Achtelfinale, Weah absolvierte alle vier Spiele von Beginn an.