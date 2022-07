Juventus Turin "Wunderbar": Gleison Bremer überglücklich nach Juve-Debüt

"Ich hatte noch nie so ein Spiel gegen Barcelona gespielt, auch wenn es ein Freundschaftsspiel war. Juve will immer gewinnen, es war wunderbar", erklärte der Brasilianer, der beim 2:2 gegen die Katalanen neben Leonardo Bonucci (35) in der Startformation von Cheftrainer Massimiliano Allegri (54) auftauchte.

Bremer wurde nach dem Verkauf von Matthijs de Ligt an den FC Bayern München für bis zu 77 Millionen Euro vom FC Turin als Nachfolger des Niederländers verpflichtet. 41 Mio. Ablöse ließen die Bianconeri sich den 25-Jährigen kosten.