Juventus Turin : Zieht es Aaron Ramsey im Winter ablösefrei zurück in die Premier League?

Juventus Turin scheint sich in der kommenden Winter-Transferperiode ganz dringend von Aaron Ramsey trennen zu wollen. Die alte Dame sieht keinen Bedarf mehr für den kostspieligen Waliser und soll in England bereits einige potenzielle Abnehmer gefunden haben.

Nach Informationen der Sun möchte Juve den 30-Jährigen im Januar ablösefrei ziehen lassen, wenn der Spieler einem Deal zustimmt. Ramsey kassiert in Italien derzeit ein fürstliches Gehalt, er zählt zu den Großverdienern.

In keinem Verhältnis zu seinem Lohn stehen aber seine Leistungen. Er durfte in dieser Saison erst einmal von Beginn an ran und hat bereits seit seiner Anfangszeit Probleme damit, sich einen Stammplatz im Team zu erarbeiten.