Juventus Turin : Juventus verliert die Geduld mit Adrien Rabiot - Abschied im Sommer?

Ebenso wie Gonzalo Higuain fehlt Adrien Rabiot Juventus Turin derzeit. Der Franzose weilt noch in der Heimat. Unentschuldigt. Am Saisonende könnte es zur Trennung kommen.

Adrien Rabiot (24) hatte im vergangenen Sommer viele Verehrer. Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain war schließlich ablösefrei zu haben.

Rabiot gab Tottenham, Arsenal und weiteren Top-Klubs einen Korb und unterschrieb langfristig bei Juventus Turin. Laut TUTTOSPORT verlieren die Macher der Alten Dame aber die Geduld mit Rabiot.

Der Franzose weilt seit Wochen in seiner Heimat. Er hätte bereits zu Juve zurückkehren sollen, um den Trainingsbetrieb in Turin aufzunehmen. Bisher wurde individuell trainiert, am Montag soll es erste Gruppeneinheiten geben.