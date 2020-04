Bayern-Flirt : Kai Havertz bereit für Auslandswechsel

Kai Havertz empfängt Avancen von allerhand Topklubs. Berichte, er könne sich einen Wechsel ins Ausland nicht vorstellen, dementiert der aufstrebende Aachener. In Bezug auf seine Zukunft will er allerdings keine Prognose abgeben.

Leverkusens Sportlicher Leiter ist sich im Klaren darüber, dass der SVB in diesem Sommer am längeren Hebel sitzt.

Doch was will Havertz? "Meinen nächsten Schritt in der Karriere will ich aber irgendwann natürlich gehen. Das ist mein Anspruch", sagt der erst 20-Jährige in der SPORT BILD.

Neben dem FC Bayern aus der Bundesliga sollen internationale Topvereine wie der FC Liverpool, der FC Barcelona oder Real Madrid ebenfalls ihre Fühler ausfahren.

Dass er sich nicht mehr für einen Wechsel über die deutsche Grenze hinaus begeistern kann, wie zuletzt aufkeimte, verneint Havertz deutlich.