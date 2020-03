Wohin zieht es den Leverkusener? : Kai Havertz: Keine Lust auf Bayern - Barça keine Option

Kai Havertz' intendierter Abgang von Bayer Leverkusen droht aufgrund der weitreichenden Folgen des Coronavirus zu platzen. Was sicher scheint: Lust auf den FC Bayern hat das größte deutsche Talent nicht.

Der FC Bayern nimmt in den Zukunftsplanungen von Kai Havertz offenbar nur eine Nebenrolle ein. Wie der KICKER von diversen Brancheninsidern in Erfahrung gebracht haben will, zieht es den siebenfachen Nationalspieler nicht zum deutschen Rekordchampion.

Sollte Havertz doch noch auf seinem Wechselwunsch beharren, seien die Bayern in diesem Sommer die einzige wirkliche Option, heißt es. Und doch erscheint der Abgang des erst 20-Jährigen als illusorisch.

Schließlich will Bayer Leverkusen trotz der aktuellen weltweiten Krise nicht von der Ablöseforderung abrücken, die weit über 100 Millionen Euro liegen soll. Kenner des Business sprechen von mindestens 130 Millionen.