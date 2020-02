"Aber was Cristiano geleistet hat - und immer noch leistet - ist auch unwirklich", zollt Kaka auch CR7 Respekt. "Was ich an ihm am bemerkenswertesten finde, ist, wie er sich nach all seinen Erfolgen immer noch motivieren kann."

Nach drei Jahren in Diensten des US-amerikanischen Klubs Orlando City SC machte Kaka hinter seiner bewegten Karriere einen Haken.

Der Weltfußballer von 2007 wurde mit Brasilien Weltmeister und erspielte mit Milan und Real Madrid ebenfalls mehrere Titel.

