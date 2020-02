Vor Kurzem poppten Gerüchte um Lionel Messi und Manchester City auf. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Kaka traut dem Superstar des FC Barcelona zu, sich schnell in der Premier League adaptieren zu können.

Der Weltmeister von 2002 geht indes nicht davon, dass Messi Probleme haben würde, sich in der englischen Premier League zurechtzufinden: "Ich glaube, es wird kein Problem für ihn sein, in der Premier League zu spielen."

Messi vs. Abidal: Barça-Boss Bartomeu glättet die Wogen

Und doch komme es natürlich darauf an, was Messi in seiner Karriere wolle, meint Kaka. Messi läuft seit 2000 für den Spanischen Meister auf. Vertraglich ist er noch bis 2021 gebunden.

