Großzügige Superstars : Kampf gegen Corona: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi retten Leben

Die Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi öffnen in dieser schweren Zeit, in der das Coronavirus den Planeten beherrscht, ihre Geldbörsen. Auch Pep Guardiola (49) tut Gutes, ebenso wie Real Madrid.

Der genaue Betrag wurde in portugiesischen Medien nicht beziffert, dagegen meldete sich Chef-Chirurg Eurico Castro Alves aus Porto zu Wort: "Es sind sehr hohe Spenden, die mit Sicherheit zur Rettung vieler Menschenleben beitragen werden."

Gemeinsam mit seinem Agenten Jorge Mendes veranlasste Cristiano Ronaldo "Millionenspenden", mit denen der Ausbau von Intensivstationen zweier Krankenhäuser unterstützt wird. Dabei handelt es sich um das Hospital de Santa Maria in Lissabon und dem Hospital de Santo Antonio in Porto.

Nach den positiven Corona-Tests bei Juventus Turin wurde die komplette Mannschaft in Quarantäne versetzt. Cristiano Ronaldo befindet sich dieser Tage auf seiner Geburtsinsel Madeira, um von dort der Pandemie karitativ entgegenzuwirken.

Cristiano Ronaldo ist jedoch nicht der einzige Superstar, der den Kampf gegen den Coronavirus unterstützt und Menschenleben retten will.

Lionel Bessi spendete Medienberichten zufolge eine halbe Million Euro an die in Barcelona ansässige Hospital Clinic. In seine argentinische Heimat entsendet Messi denselben Betrag.

Manchester Citys Starcoach Pep Guardiola stellt laut einer Mitteilung "Fundacio Angel Soler Daniel" eine Million Euro zur Verfügung.