Juventus Turin : Box-Kämpfe statt Fußball: Cristiano Ronaldo ist ein Freund fliegender Fäuste

Cristiano Ronaldo (35) ist zweifelfrei einer der besten Fußballer, den die Welt je gesehen hat. In seiner Freizeit hat der fünffache Weltfußballer aber zumindest in Sachen TV-Konsum nicht das allergrößte Interesse am runden Ball.