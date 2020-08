Mission Viertelfinale : Kann sich Barça wieder auf Lebensversicherung Lionel Messi verlassen?

Lionel Messi ist seit Jahren die Lebensversicherung des FC Barcelona. Wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt, vor allem im Achtelfinale der Champions League.

Dem FC Barcelona droht das Aus im Achtelfinale. Gegen den SSC Neapel holte man im Hinspiel nur ein 1:1. Lionel Messi warnte jüngst: Ohne Leistungssteigerung wird es nichts mit dem Viertelfinal-Einzug am 8.8.

Gerade Messi ist aber die Lebensversicherung der Katalanen. "Lionel Messi, der König des Achtelfinale", schreibt die Sporttageszeitung MUNDO DEPORTIVO und zählt die beeindruckenden Statistiken Messis im Champions-League-Achtelfinale auf.

Der sechsfache Weltfußballer kommt in Achtelfinal-Rückspielen auf eine Serie von 12 gewonnenen Duellen. Zudem hat Messi in 10 von 11 der letzten Achtelfinal-Paarungen stets getroffen. In 14 Partien erzielte Messi unglaubliche 19 Tore. Vor allem dank des argentinischen Ausnahmekönners ist Barça seit 2007 nicht mehr im Achtelfinale ausgeschieden.