Nach Läster-Eklat : Karim Benzema: Alles geklärt mit Vinicius Junior

Zur Erinnerung: In der Halbzeit des Champions-League-Spiels bei Borussia Mönchengladbach (2:2) am Dienstagabend hatte Benzema Ferland Mendy angewiesen, das Zusammenspiel mit Vinicius zu meiden.

Eine Milliarde! Pikanter Schuldenvorwurf an Real Madrid

"Karim hat sich in diesen zwei Jahren sehr gut gegenüber Vinicius verhalten"

Das Lager von Benzema dementierte zuvor, dass der Ex-Nationalstürmer gegen Vinicius Junior gestänkert habe. Der Ton des Filmmaterials sei undeutlich, außer sei Benzema Vinicius stets ein guter Kollege gewesen.

"Karim hat sich in zwei Jahren sehr gut gegenüber Vinicius verhalten und ihm geholfen, als Spieler und als Person im Verein zu wachsen", so eine namentlich nicht genannte Quelle aus Benzemas Umfeld gegenüber der Sporttageszeitung AS.