Real Madrid : Karim Benzema ist jetzt Reals Rekord-Ausländer!

Der wichtige 2:0-Erfolg im Stadtderby gegen Tabellenführer Atletico war nicht das Einzige, was Real Madrid beschäftigte. Star-Stürmer Karim Benzema absolvierte am Samstag sein 528. Pflichtspiel für den spanischen Rekordmeister.

Mit dieser Anzahl an Partien schob sich der Franzose in der ewigen Rangliste an Roberto Carlos (527) vorbei und belegt nun den 8. Platz. "Erstaunlicher Abend, ich bin stolz auf mein Team und auf mich für diesen Meilenstein", schrieb Benzema wenig später in den sozialen Medien, der jetzt der ausländische Spieler mit den meisten Real-Einsätzen ist.

Der inzwischen 32-Jährige spielt seit Sommer 2009 für Real. Damals lösten ihn die Blancos aus seinem bestehenden Vertrag mit Olympique Lyon – 35 Millionen Euro Ablöse wurden fällig. Seitdem beteiligte sich Benzema unter anderem an vier Champions-League-Titeln und drei Meisterschaften.