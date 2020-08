"Ich liebe Kampfsport" : Karim Benzema: Zweite Karriere als Kampfsportler?

Stolze 37-mal hat sich Karim Benzema in der bisherigen Saison an einem Tor von Real Madrid direkt beteiligt. Der Fußball allein reicht dem Star-Stürmer allerdings nicht. Möglicherweise startet er nach der aktiven Karriere eine zweite Laufbahn als Kampfsportler.

In einem YouTube-Video, in dem Benzema einige Fragen seiner Weggefährten beantwortet, taucht auch Ezbiri auf. Der Kampfsportler fragt Benzema, ob er es für möglich halte, dass er irgendwann einmal für einen Kickbox-Fight in den Ring steige.

"Also warum sollte ich nach dem Fußball nicht sechs Monate lang mit dir trainieren und wenn du denkst, ich bin bereit für einen Kampf, dann stelle ich mich dem, kein Problem!"

An die Beendigung seiner Karriere verschwendet Benzema aber erst mal keine Gedanken. Der Franzose präsentiert sich in dieser Saison einmal mehr in Topform und erzielte in allen Wettbewerben 26 Tore (11 Vorlagen).

Real soll Benzemas starke Auftritte honoriert haben und seinen auslaufenden Vertrag bis 2022 verlängert haben. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus. Kampf-Kumpel Ezbiri muss sich also noch etwas gedulden.

Karim Benzema: Trainer-Zukunft möglich

Eine weitere Möglichkeit für Benzemas Zukunft: ein Trainerjob. "Trainer von Real Madrid werden? Warum nicht. Aber ich werde noch Fußball spielen und dann werden wir sehen, ob ich eine Mannschaft trainieren kann", so der französische Angreifer.