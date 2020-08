"Teamkollegen, Rivalen und Freunde" : Karriere-Ende von Iker Casillas: Xavi Hernandez wird melancholisch

Als aktive Spieler waren Iker Casillas und Xavi Hernandez in viele Schlachten verwickelt – der eine auf der Seite von Real Madrid, der andere im Trikot des FC Barcelona. Jedoch traten sich auch gemeinsam für die spanische Nationalmannschaft auf, wurden einmal Welt- und zweimal Europameister.

"Iker, danke für die 23 Jahre, in denen wir Teamkollegen, Rivalen und vor allem Freunde waren", postet Xavi in den Sozialen Medien etliche Fotos von sich und Casillas, sei es gemeinsam im spanischen Dress oder konkurrierend in den Klubfarben.

"In diesen Jahren habe ich miterlebt, wie du als Profi und als Mensch gewachsen bist. Wir haben gemeinsam Siege und Niederlagen erlebt", so Xavi. "Wir haben uns gestritten und uns versöhnt."