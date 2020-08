Quique Setien muss gehen : "Katastrophe für Oranje": Ronald Koeman vor Unterschrift bei Barça

Der Nachfolger des Kurzzeit-Trainers (nur sieben Monate im Amt) wurde noch nicht bekanntgegeben. Barça teilte mit: "Der neue Trainer wird in den kommenden Tagen im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung der ersten Mannschaft bekannt gegeben."

Am Montag kamen die Bosse des FC Barcelona zusammen. Von 11:00 bis 16:00 Uhr stand unter anderem die Trainerfrage auf der Agenda. Wie nach dem 2:8-Debakel gegen Bayern München zu erwarten war, wurde die Entlassung von Quique Setien (61) als Cheftrainer beschlossen, wie Presssprecher Josep Vives am Abend verkündete.

Doch die EM wurde auf 2021 verschoben und Ronald Koeman nun erneut der Job als leitender sportlicher Barça-Angestellter angeboten. Dieses Mal offenbar mit Erfolg. Am Wochenende wurde Koeman in Barcelona gesichtet.

Die Verhandlungen waren MD zufolge bereits am Sonntag fortgeschritten. Geschäftsführer Oscar Grau reiste am Montag nach der Krisensitzung nach Amsterdam, um den Deal abzuschließen. Koeman soll für zwei Spielzeiten bis 2022 unterschreiben.

Vor dem zweiten Amtsjahr könnte es jedoch eine Ausstiegsklausel geben, die greift, falls das neu gewählte Präsidium Koeman nicht will. 2021 stehen turnusgemäß Neuwahlen an. Sie sollen am 15. März stattfinden.