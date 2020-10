Paris Saint-Germain : "Kein Schnellschuss": Julian Draxler erklärt PSG-Verbleib

Kein Geringerer als Bundestrainer Joachim Löw hatte Julian Draxler einen Vereinswechsel nahegelegt. Attraktive Optionen hatten sich für den Flügelspieler aber nicht ergeben, so dass ein Verbleib bei Paris Saint-Germain nahelag.

Eine Rückkehr in die Bundesliga (Bayer Leverkusen und Hertha BSC sollen interessiert gewesen sein) sowie ein Engagement in der Premier League (Leeds United) wurde in den vergangenen Wochen kolportiert.

Nachdem das Wechselfenster für diesen Sommer am Montagabend seine Pforten schloss war Julian Draxler immer noch Spieler von Paris Saint-Germain. "Ich habe keinen passenden Verein gefunden, bei dem ich gesagt hätte: Ok, das würde gut zu mir passen", begründet Draxler seinen Verbleib an der Seine laut KICKER.

In diesem Sommer sei es äußerst kompliziert gewesen, weil vielen Klubs das nötige Geld fehlte, um die Ablöse für ihn zu entrichten. "Ich habe rechts und links gehört, welche Vereine interessiert waren. Aber ich wollte keinen Schnellschuss starten", sagt Draxler.