FC Barcelona : Kein Vertrauen mehr? Ronald Koeman spricht über Riqui Puig

Er wolle nicht im Detail auf Riqui Puig eingehen, aber generell gelte, "dass das die Leistungen, der Einsatz und die Einstellung im Mannschaftstraining über Einsätze entscheiden", erklärte Ronald Koeman im Vorfeld der LaLiga-Partie gegen Real Sociedad (Mittwoch, 21 Uhr).

Riqui Puig spielt unter Koeman bisher nur eine kleine Rolle. Erst 77 Spielminuten stehen in seiner Saisonbilanz. Im vergangenen Sommer hatte der Barça-Coach dem Eigengewächs einen Leih-Wechsel ans Herz gelegt.

Dass Riqui Puig trotz geringer Spielzeit häufig Thema in den Medien ist, überrascht Koeman nicht. "Die Presse ist immer interessiert, weil er aus dem Verein stammt. Es gibt aber auch andere Spieler, die in letzter Zeit nicht gespielt haben", so der Barça-Coach.