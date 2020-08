Borussia Dortmund : "Kein Wunschkonzert": Michael Zorc wählt deutliche Worte

Mit Reinier, Thomas Meunier und Jude Bellingham hat Borussia Dortmund bis heute dreimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Große Sprünge sind inmitten der Pandemie ohnehin nicht möglich, zudem hat die Coronakrise ein 45-Millionen-Loch in den Dortmunder Haushalt gefressen.

"Ich finde, dass wir gut aufgestellt sind. Der Umgang mit diesem Kader obliegt nun natürlich dem Trainer", wird Sportdirektor Michael Zorc in der SPORT BILD zitiert. "Die Rotation wird allerdings in der Tat sehr wichtig sein, gerade in den Wochen mit der Champions-League-Gruppenphase. Wir müssen ja fast permanent alle drei Tage spielen."

Kommt es schon vor dem Start in die neue Saison zum ersten Knatsch? Immerhin hatte Lucien Favre vor Kurzem gefordert, noch mal auf dem Transfermarkt nachlegen zu wollen. Dem Schweizer Übungsleiter fehlt es an Qualität in seinem Aufgebot.