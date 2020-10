195 Millionen Euro : Keine Fan-Rückkehr in Sicht: Real Madrid rechnet mit hohem Verlust

Während in vielen europäischen Ligen die Stadionauslastung allmählich nach oben gefahren wird, zeichnet sich in Spanien derzeit nicht ab, dass schon bald wieder vor Publikum gespielt wird. Sollte sich daran im Saisonverlauf nichts ändern, wird unter anderem Real Madrid weiterer finanzieller Schaden zugefügt.

Die sonst so pompösen Transfersommer blieben in der am Montagabend abgelaufenen Wechselperiode vor allem bei Real Madrid aus. Inmitten der Coronakrise wurde bei den Blancos ein Sparkonzept erarbeitet, das Investitionen in neues Personal nicht einkalkulierte.

Mit über 800.000 Infizierten ist Spanien weltweit eines der am schlimmsten betroffenen Corona-Ländern, in Madrid ergeben sich immer wieder neue Infektionsherde. Momentan und wohl auch in den nächsten Monaten zeichnet sich nicht ab, dass in LaLiga wieder vor Publikum gespielt wird.

Real trifft das schwer. Sollte bis zum Saisonende vor leeren Rängen gespielt werden, so heißt es bei der Sportzeitung AS, rechnet der Rekordmeister Spaniens mit einem Einnahmeverlust von rund 195 Millionen Euro.

Es würde somit weiterhin neben den Fernsehübertragungsrechten und den Sponsorengeldern mit den Spieltagseinnahmen eine der drei wichtigsten Geldquellen fehlen. Real soll über ein Budget von 822 Millionen Euro verfügen, wovon cirka 625 Millionen Euro aus TV- und Sponsorenverträge erwirtschaftet werden.