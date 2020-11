FC Barcelona : Keine Zeit zum Durchschnaufen: Ronald Koeman besucht Barças zweite Mannschaft

Wer rastet, der rostet: Nach einer arbeitsreichen Woche mit dem FC Barcelona nahm sich Ronald Koeman auch am Sonntag nicht frei. Stattdessen begutachtete er mit seinen Assistenten das Spiel der zweiten Mannschaft.

Nach dem Auftritt in der Champions League und der Begegnung am Samstag in LaLiga auswärts gegen Deportivo Alaves (1:1) hatte Ronald Koeman immer noch nicht genug.

Der Cheftrainer der Blaugrana weilte am Sonntag im Estadi Johan Cruyff, in dem Barças zweite Mannschaft ihr Heimspiel gegen die AE Prat ausgetragen hatte. Koeman hatte am Ende ein torloses Remis gesehen.

Dass der Übungsleiter am Sonntag zugegen war, kommt nicht überraschend. Koeman hatte bei seinem Amtsantritt erläutert, dass er bei Barça auch der jungen Generation eine Chance geben möchte.