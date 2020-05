Der teuerste Keeper der Welt : Kepa akzeptiert Chelsea-Aus - kommt Roman Bürki als Ersatz?



Tobias Krentscher

Die Tage von Kepa Arrizabalaga an der Stamford Bridge sind wohl gezählt. Nach einigen Patzern musste der Spanier seinen Platz bereits an Willy Caballero abgeben. Im Sommer steht ein Vereinswechsel an. Ersetzt werden könnte er durch Roman Bürki.