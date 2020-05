Manchester City : Kevin De Bruyne denkt an ManCity-Abschied, wenn...



Andre Oechsner

Weil Manchester City in mehreren Fällen gegen das Financial Fairplay verstoßen hatte, wurde der amtierende Englische Meister aus der Champions League ausgeschlossen. Sicher ist dies allerdings noch nicht. Sollte ManCity tatsächlich für zwei Jahre nicht an der Henkelpott-Liga teilnehmen dürfen, müsste sich Kevin De Bruyne gründlich überlegen, ob er dem Verein die Treue hält.