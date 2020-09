UD Las Palmas lockt : Kevin-Prince Boateng vor Rückkehr nach Spanien?

Kevin-Prince Boateng soll den AC Florenz noch in den kommenden Wochen verlassen. Eine Rückkehr nach Spanien oder der Bundesliga gelten als favorisierte Optionen. Die Kanarischen Inseln könnten schon bald wieder zur Wohnstätte Boatengs werden.

Manager Daniele Prade hatte in dieser Woche noch einmal deutlich gemacht, dass Kevin-Prince Boateng in den Planungen des AC Florenz nicht mehr vollumfänglich integriert ist. Die MARCA thematisiert eine Rückkehr zu UD Las Palmas.

Für den spanischen Zweitligisten war Boateng schon in der Saison 2016/17 aufgelaufen. Damals noch in LaLiga. Unter dem ehemaligen Barça-Trainer Quique Setien notierte Boateng in 28 Ligaspielen starke 15 Torbeteiligungen. Eine weitere Zusammenarbeit war allerdings nicht zustande gekommen, der Wandervogel zog zu Eintracht Frankfurt weiter.

Auf Gran Canaria erhoffen sich die Verantwortlichen, vielleicht ein Schnäppchen machen zu können. Florenz bestätigte erst vor wenigen Tagen die Verpflichtung von Giacomo Bonaventura, der im selben Einsatzgebiet fischt wie Boateng.